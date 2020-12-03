【香港經濟】香港11月PMI重上50近兩年最高　企業展望仍負面

▲ IHS 11月香港PMI為50.1

香港經濟有好轉跡象，IHS Markit經季節性調整後香港採購經理人指數由10月份的49.8，上升到11月的50.1，為2018年3月以來最高。報告指，情況反映香港私人部門商業環境情普遍穩定，但商業情緒仍然負面。IHS Markit首席經濟師指，新一波疫情及防疫措施再次收緊打擊商業信心，威脅香港經濟復甦。

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港府自上月中旬起再次收緊社會區隔措施，目前看來對第四季中的商業活動影響不大。報告又指，私營部門產出溫和下降，跌幅與10月份相同，原因包括需求減弱，以及和經濟活動減少以致工作被取消。

另外，報告指稱需求變得穩定，新業務流入量繼續減少，但收縮速度是近32個月以來最少，其中來自中國和海外的新訂單進一步下降，但跌幅遠低於疫情高峰時期的水平。

至於就業則連續收縮兩個月，但幅度很小；企業解釋普遍是自願離職及退休。企業減少採購活動，但減幅較10月顯著放慢，是過去五個月以來最低；雖然企業減少採購，但生產前庫存出現上升，為2019年以來首次。

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編輯：謝智聰