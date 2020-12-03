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【美股焦點】阿里巴巴向小鵬汽車委派新董事　上任不足10日離任

股市 09:31 2020/12/03

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根據現有披露的資料，阿里依然是小鵬汽車最大機構股東，截至8月28日持股約 13.3%。

內地傳媒報道，阿里巴巴 （09988） 高級副總裁、阿里戰略投資部國內業務負責人陳俊不再擔任廣州橙行智動的董事。廣州橙行智動是小鵬汽車（美：XPEV）的內地運營主體。據悉，陳俊到任剛滿10天。

報道指，陳俊本是接替俞永福，後者於 11 月 17 日卸任，在任不滿一年。小鵬汽車和阿里沒有解釋人事變動的具體原因，也沒有透露下任繼任者。

阿里巴巴先後多次參與小鵬汽車的融資，此前並派集團聯合創始人蔡崇信擔任小鵬汽車董事。2019 年 12 月，俞永福加入小鵬汽車董事會，接替蔡崇信。

陳俊離開以後，小鵬汽車董事會還剩 7 名成員。除了3名聯合創始人外，還包括小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地、五源資本創始合夥人劉芹、IDG 合夥人楊飛以及 GGV 管理合夥人符績勳。

根據現有披露的資料，阿里依然是小鵬汽車最大機構股東，截至8月28日持股約 13.3%。

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編輯：吳敏芳

美股 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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