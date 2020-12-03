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【港股市況】恒生指數早段升百點　大摩唱好領展升4%（不斷更新）

股市 10:18 2020/12/03

分享：

港股市況不斷更新

港股今早高開，恒生指數開報26623點，恒指高開90點。大市早段走勢反覆向上，恒生指數升約100點，小米 （01810） 反彈逾2%，滙豐 （00005） 升勢未止，今早續升逾1%，重上43元。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

IHS Markit：香港11月PMI重上50近兩年最高 對前景仍感負面

【螞蟻集團】內媒消息：監管層正在研究螞蟻重組　監管立場不是打壓螞蟻

即市走勢：

【10：18】ATMXJ中，美團 （03690） 率先倒跌，報277.4元，跌0.1%。

【10：13】部分車股逆市向下，吉利 （00175） 跌0.7%；長汽 （02333） 跌逾4%；華晨 （01114） 跌逾1%。

另一方面，比亞迪 （01211） 反彈近1%；恒大汽車 （00708） 升4%。

【10：08】領展 （00823） 升幅擴至4%，高見69.7元。大摩最新將領展目標價由70元升至78元，評級由「中性」升至「增持」。

另外，九倉置業 （01997） 升逾2%，高見38.7元。大摩將九置目標價由28元升至42元，評級由「沽售」上調至「增持」。

【10：03】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至不足1%。

【10：01】油價隔晚升逾1%，中海油 （00883） 升逾2%；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升近0.3%。

【09：54】保利協鑫 （03800） 升近8%，高見0.96元。保利協鑫公布，旗下兩間附屬江蘇中能及傲峰投資以約7.28億元人民幣，分別出售芯鑫融資租賃約2.8%及3.2%股權，予獨立第三方浙江齊芯科技，料錄虧損約954萬元。

【09：50】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數升118點，報26650點。

【09：47】領展 （00823） 升逾2%，高見68.8元。

【09：46】中國11月財新服務業PMI 57.8，較預期的56.4為高。中國11月財新綜合PMI 57.5。

【09：44】ATMXJ反彈，小米 （01810） 升逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%。

【09：36】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至逾8%，高見29.6元。

【09：34】小米 （01810） 、美團 （03690） 升幅擴大至逾2%。

【小米股價】小米反彈逾2%　傳大增明年手機零部件訂單挑戰蘋果華為地位

【09：32】滙豐 （00005） 續升1.5%，升穿43元水平，高見43.2元。

【09：29】恒大汽車 （00708） 升0.9%。據聯交所權益披露資料， 恒大汽車獲大股東恒大增持逾2542萬，每股平均價25.799元。

【大股東增持】恒大增持恒大汽車　涉資逾6.5億元

【09：26】高偉電子 （01415） 升逾2%。高偉電子昨抽升一成五，高偉電子通告指，作出查詢後，得知股股東Kwak先生目前正與一名獨立第三方展開討論，其可能會、亦可能不會導致一項交易。

【iPhone概念股】高偉電子控股股東商討潛在交易　股價抽升15%

【09：23】恒生指數開報26623點，升90點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：14】即月期指開報26600點，升65點或0.2%。

【09：05】壹傳媒 （00282） 短暫停牌。警方8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，昨晚再落案控告黎智英及集團兩名高層欺詐罪，並不准保釋，案件將於今日於西九龍裁判法院提堂。

【09：02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠700億元人民幣。

【09：00】信義玻璃擬折讓17%向中國玻璃提全購

【08：30】恒指黑期升約38點，報26590點；道指期貨跌24點，報29844點。

【08：00】美國眾議院當地時間週三表決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。

【美股焦點】美國眾議院通過《外國公司問責法》

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.07元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報577.53元，升3.53元或0.6%。

更多ADR收市

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【07：30】美國新一輪刺激措施談判繼續爭持，道指早段曾挫224點，尾市收復失地，道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點，連續第二日創新高；納指收報12349點，跌5點。

港股ADR收報26657點，升115點或0.4%。恒指夜期收報26597點，升62點，高水64點。

道指升59點　港股ADR升115點

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責任編輯︰梁浩碩

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