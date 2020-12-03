【港股市況】恒指黑期升約38點　道指期貨跌24點（不斷更新）

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【疫情焦點】全球新增逾36萬宗確診 美國新增14萬
美股隔晚個別發展，道指升59點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開115點，恒指料開報26657點。滙豐 （00005） ADR折合報43.07元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報577.53元，升3.53元或0.6%。
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即市走勢：
【08：30】恒指黑期升約38點，報26590點；道指期貨跌24點，報29844點。
【08：00】美國眾議院當地時間週三表決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.07元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報577.53元，升3.53元或0.6%。
更多ADR收市
【07：30】美國新一輪刺激措施談判繼續爭持，道指早段曾挫224點，尾市收復失地，道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點，連續第二日創新高；納指收報12349點，跌5點。
港股ADR收報26657點，升115點或0.4%。恒指夜期收報26597點，升62點，高水64點。
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責任編輯︰梁浩碩