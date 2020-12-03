【恒指夜期】騰訊、滙豐領市升逾2%　恒指夜期跌17點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 領市升逾2%，港股曾升逾200點，最終升195點，收報26728點。科技股喘穩，小米 （01810） 彈4%；內銀逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾1%；小米 （01810） 反彈逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份收市及多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

焦點新聞：

瑞信：對明年港股維持正面看好地產股 中概股回歸利好港股

IHS Markit：香港11月PMI重上50近兩年最高 對前景仍感負面

【新股IPO】泡泡瑪特被捧為傳統產業「新經濟」 估值有望達到546億元

【螞蟻集團】內媒消息：監管層正在研究螞蟻重組 監管立場不是打壓螞蟻

即市走勢：

【18：13】恒指夜期跌17點，報26703點，低水25點。

【18：12】恒大連續增持恒大汽車涉資近13億

【16：30】即月期指收報26720點，升185點或近0.7%，低水8點。

【16：10】恒指收報26728點，升195點。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 領市升逾2%；內銀逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾1%；小米 （01810） 反彈逾4%。

【16：00】恒指U盤前報26699點，升166點。

【15：49】滙豐 （00005） 尾市升幅略為回順，升1.9%，報43.3元。

【15：42】港股尾市升約150點，報26682點。

【15：19】外電引述知情人士指，京東物流已就香港上市尋找上市負責行，並計劃集資約20至30億美元（約156至234億港元），料最快明年上半年上市。

【新股IPO】京東物流擬明年上半年在港上市 集資最多234億元

【15：13】石藥 （01093） 升逾6%，破頂高見7.96元，暫為升幅最大藍籌。

【15：10】藍月亮 （06993） 明日起招股，藍明亮計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手（500股）入場費為6646元。

【新股IPO】藍月亮6993周五招股 一手入場費6646元

【15：00】內地股市個別發展，上證跌0.2%；深證升近0.1%；創業板指升1.1%。

【14：46】港股維持近200點升幅。

【14：46】騰訊 （00700） 升2.4%至日內高位588元。

【14：36】部分黃金相關股市下跌，紫金 （02899） 跌4%；中國黃金 （02099） 、靈寶黃金 （03330） 跌0.9%。

【14：29】車股受壓，其中長汽 （02333） 跌7%，低見14.02元。

【14：20】大市午後反覆上升，港股升近200點，恒指最新升191點。

【14：08】領展 （00823） 愈升愈有，股價升6%，高見71.2元。

【13：52】內銀午後續向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌近2%；中行 （03988） 跌1%；農行 （01288） 跌1.4%。

【13：33】小米 （01810） 反彈逾4%，高見25.35元。

【13：27】航空股造好，國泰 （00293） 升逾3%。另外，內航股南航 （01055） 升逾4%；東航 （00670） 升3%；國航 （00753） 升逾2%。

【13：26】港股升約150點，報26682點。

【13：20】領展 （00823） 午後升半成，高見70.4元；九置 （01997） 升逾3%，高見38.7元。

【香港零售】大摩：零售市場明年上半年料有強勁反彈 籲增持領展及九置

【13：20】小米 （01810） 升幅擴大至逾3%，高見25.2元。

【13：02】香港電視 （01137） 升逾1%。大和發表報告，預計第4波疫情有利港視業務，調高評級為「跑贏大市」，目標價至13元。

【疫情受惠股】受惠於第四波疫情 大和調高港視目標價升至13元

【13：02】港股午後初段升約110點，報2664點。

【12：27】恒指黑期升約145點，報26697點。

【12：00】恒指中午收報26682點，升149點。滙豐 （00005） 升逾2%領市，至於內銀逆市向下。領展 （00823） 升逾4%；小米 （01810） 反彈逾2%。

【11：50】中信 （00267） 挫半成，暫為表現最差藍籌。

【11：37】港股中午收市升約近200點，恒生指數升196點，報26729點，升穿10天綫（26608點）。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.1%；深證升近0.2%；創業板指升近1.3%。

【11：18】滙豐 （00005） 升3%，高見43.8元。大市升逾200點。

【11：15】港股升近200點，恒指升至26700點水平。

【11：11】大市升幅再擴大至逾100點，恒指升124點，報26657點。

【11：01】車股下跌，比亞迪 （01211） 最新倒跌近0.3%。

【10：55】滙豐HSBC （00005） 升幅擴至2%，高見43.45元。

【10：49】美團 （03690） 跌幅擴大至近1%，低見275元。

【10：47】內銀股逆市向下，建行 （00939） 、農行 （01288） 跌逾1%；工行 （01398） 跌逾1%；中行 （03988） 跌0.7%。

【10：38】富匯建築 （01034） 飈升近9成，破頂高見0.52元。富匯建築公布，執行董事羅富強以每股0.125元出售75%股權予劉心藝，涉1.5億元，劉心藝按每股相同作價提出強制性無條件現金要約，而每股要約價較停牌收報0.21元折讓約40.48%。

【10：25】大市升幅收窄至不足50點，報26578點。

【10：18】ATMXJ中，美團 （03690） 率先倒跌，報277.4元，跌0.1%。

【10：13】部分車股逆市向下，吉利 （00175） 跌0.7%；長汽 （02333） 跌逾4%；華晨 （01114） 跌逾1%。

另一方面，比亞迪 （01211） 反彈近1%；恒大汽車 （00708） 升4%。

【10：08】領展 （00823） 升幅擴至4%，高見69.7元。大摩最新將領展目標價由70元升至78元，評級由「中性」升至「增持」。

另外，九倉置業 （01997） 升逾2%，高見38.7元。大摩將九置目標價由28元升至42元，評級由「沽售」上調至「增持」。

【10：03】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至不足1%。

【10：01】油價隔晚升逾1%，中海油 （00883） 升逾2%；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升近0.3%。

【09：54】保利協鑫 （03800） 升近8%，高見0.96元。保利協鑫公布，旗下兩間附屬江蘇中能及傲峰投資以約7.28億元人民幣，分別出售芯鑫融資租賃約2.8%及3.2%股權，予獨立第三方浙江齊芯科技，料錄虧損約954萬元。

【異動股】保利協鑫再升近5% 昨蝕讓晶片金融子公司股權

【09：50】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數升118點，報26650點。

【09：47】領展 （00823） 升逾2%，高見68.8元。

【09：46】中國11月財新服務業PMI 57.8，較預期的56.4為高。中國11月財新綜合PMI 57.5。

【09：44】ATMXJ反彈，小米 （01810） 升逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.5%。

【09：36】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至逾8%，高見29.6元。

【09：34】小米 （01810） 、美團 （03690） 升幅擴大至逾2%。

【小米股價】小米反彈逾2% 傳大增明年手機零部件訂單挑戰蘋果華為地位

【09：32】滙豐 （00005） 續升1.5%，升穿43元水平，高見43.2元。

【09：29】恒大汽車 （00708） 升0.9%。據聯交所權益披露資料， 恒大汽車獲大股東恒大增持逾2542萬，每股平均價25.799元。

【大股東增持】恒大增持恒大汽車 涉資逾6.5億元

【09：26】高偉電子 （01415） 升逾2%。高偉電子昨抽升一成五，高偉電子通告指，作出查詢後，得知股股東Kwak先生目前正與一名獨立第三方展開討論，其可能會、亦可能不會導致一項交易。

【iPhone概念股】高偉電子控股股東商討潛在交易 股價抽升15%

【09：23】恒生指數開報26623點，升90點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【09：14】即月期指開報26600點，升65點或0.2%。

【09：05】壹傳媒 （00282） 短暫停牌。警方8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，昨晚再落案控告黎智英及集團兩名高層欺詐罪，並不准保釋，案件將於今日於西九龍裁判法院提堂。

【09：02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠700億元人民幣。

【09：00】信義玻璃擬折讓17%向中國玻璃提全購

【08：30】恒指黑期升約38點，報26590點；道指期貨跌24點，報29844點。

【08：00】美國眾議院當地時間週三表決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。

【美股焦點】美國眾議院通過《外國公司問責法》

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.07元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報577.53元，升3.53元或0.6%。

更多ADR收市

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國新一輪刺激措施談判繼續爭持，道指早段曾挫224點，尾市收復失地，道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點，連續第二日創新高；納指收報12349點，跌5點。

港股ADR收報26657點，升115點或0.4%。恒指夜期收報26597點，升62點，高水64點。

道指升59點 港股ADR升115點

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩