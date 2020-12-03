▲ 【疫情焦點】全球新增逾36萬宗確診 美國新增14萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月3日早上8時，全球累計64,917,954宗新冠肺炎確診病例，較上日增加363,124宗。累計1,499,287死亡個案，較上日增加6,832宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 164,451 14,296,314 279,698 意大利 20,709 1,641,610 57,045 英國 16,227 1,663,462 59,796 西班牙 9,331 1,682,533 45,784 法國 91 2,275,520 53,816 德國 9,014 1,105,832 17,812 中國 0 86,551 4,634 香港 0 6,500 110

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩