【疫情焦點】全球新增逾36萬宗確診　美國新增14萬

上一篇文章
【港股市況】恒指黑期升約38點 道指期貨跌24點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月3日早上8時，全球累計64,917,954宗新冠肺炎確診病例，較上日增加363,124宗。累計1,499,287死亡個案，較上日增加6,832宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|164,451
|14,296,314
|279,698
|意大利
|20,709
|1,641,610
|57,045
|英國
|16,227
|1,663,462
|59,796
|西班牙
|9,331
|1,682,533
|45,784
|法國
|91
|2,275,520
|53,816
|德國
|9,014
|1,105,832
|17,812
|中國
|0
|86,551
|4,634
|香港
|0
|6,500
|110
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩