【美股焦點】美國眾議院通過《外國公司問責法》　中資企業赴美上市更難？

▲ 美國眾議院通過《外國公司問責法》。

美國眾議院當地時間週三表決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）。議案於今年5月於美國參議院獲得通過。眾議院通過後，只待經美國總統特朗普簽署後即能生效。不少分析認為，法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。

法案規定如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計要求，將被禁止在美國任何交易所上市。法案雖然無指明是針對中國公司，但此前議員已聲言就是要加強限制中概股。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）於聲明中表示，美國投資者投資看似合法的中國公司後被騙走金錢，這些公司的持有標準與其他上市公司並不相同。

中國外交部發言人華春瑩早前表示，美國這一做法是歧視性政策，是對中國企業的政治打壓。

美國證交會數據顯示，截至去年，中國有超過150間公司在美國各交易所掛牌，總市值達到1.2萬億美元。

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責任編輯︰梁浩碩