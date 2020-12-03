▲ 道指升59點 港股ADR升115點

道指升59點

美國新一輪刺激措施談判繼續爭持，道指早段曾挫224點，尾市收復失地，道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點，連續第二日創新高；納指收報12349點，跌5點。

港股ADR升115點

港股ADR收報26657點，升115點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.07元，升0.57元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報577.53元，升3.53元或0.6%。恒指夜期收報26597點，升62點，高水64點。

油價升逾1%

有報道指油組及盟友將宣布減產協議延至明年，油價升逾1%，紐約期油收報45.28美元，升0.73美元或1.6%。布蘭特期油收報48.25美元，升0.83美元或近1.8%。

美滙指數跌0.3%

美滙指數91.02，跌0.3%。歐元兌美元報1.2113；美元兌日圓報104.47。

美國10年期債息報0.94厘。

紐約期金升0.6%

市場受新刺激措施談判相關消息帶動，紐約期金收報1830.2美元，升11.3美元或0.6%，現貨金於1829美元水平。



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責任編輯︰梁浩碩