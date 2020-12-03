【開市9點半】滙豐ADR越43關　高盛料明年2021年周期股百花齊放

（1）滙豐 （00005） 昨日24億大成交升近4%，ADR再升1.3%，重越43港元關口，反而新經濟股的動力減弱，美銀料滙豐減撥備，上調滙豐目標價，由39.66元升至41.93元，花旗近期預計滙豐明年可恢復派息，亦上調目標價至43.5元；高盛則指出，明年周期股會百花齊放，現時或處經濟擴張的初期。值得留意的是，美滙指數今晨曾跌穿91關，市場正憧憬美國新一輪紓困措施有進展。

【2021展望】高盛王勝祖：明年科技股不再一枝獨秀 周期股也百花齊放

即睇開市9點半重點：

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（2）騰訊新聞引述消息指，監管層正在研究螞蟻集團重組，螞蟻定位究竟是科技公司，還是支付公司，應該怎麼監管，還未有定論，不過，消息指不希望螞蟻變成另一間銀行。

【螞蟻集團】內媒消息：監管層正在研究螞蟻重組 監管立場不是打壓螞蟻

（3）英國就快可打輝瑞疫苗了。

【輝瑞疫苗】英國最快下周讓民眾接種輝瑞疫苗 BioNTech已開始向英國運送疫苗 （第二版）

（4）人民日報旗下的證券時報頭版報道，泡泡瑪特IPO引熱捧，傳統產業也有「新經濟」，稱正在港交所IPO的泡泡瑪特掀起持久熱潮，上個月還有人質疑憑什麼估值40億美元，按照現在的認購熱度，最終估值有望達到70億美元。

【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展630億元超購99倍 國際配售提早截飛

（5）京東健康據悉有80萬人認購，凍資超過5600億元，上限70.58元定價。

【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購 凍資逾5600億（不斷更新）

（6）到券商講銀債的認購反應，亦非常熱烈。

【銀色債券】3券商銀債認購吸金逾3252萬 上商人均下注驟升25%

（7）恒大汽車昨約處23元水平橫行，大股東恒大出手增持，全日成交才11億元，增持金額達6.5億元，股價即抽升11%。

【大股東增持】恒大增持恒大汽車 涉資逾6.5億元

（8）新經濟股抽水潮漫延到中概股，現想汽車亦宣布配售，股價一度跌11.2%，收市拗腰，全日僅跌0.3%，蔚來及小鵬汽車亦一度跌15.3%及12.1%，收市各升5.7%及6.8%。

【配股潮】理想汽車擬配售最多5405萬ADS 未透露作價 集資所得將用於技術研發

（9）消息孰真孰假仍難說，不過就令人揣測數字化人民幣的發展。

【濠賭股】賭場營運商傳獲監管當局接觸 商討數字化人民幣兌換籌碼

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉