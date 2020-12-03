【美股收市】聚焦紓困談判 道指倒升59點 標指再破頂

美國新一輪紓困措施繼續爭持，民主黨同意以跨黨紓困方案為談判基礎；聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)再度重申，需要更多財政措施以幫助經濟。道指早段曾挫224點，其後跌幅反覆收窄，尾市收復失地，標指更連續第二日創新高。

道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點；納指收報12349點，跌5點。

聯儲局主席鮑威爾表示，局方的優先任務仍然集中於支持經濟，強調與財長姆欽(Steven Mnuchin)在支援經濟方面，並無出現立場裂隙。姆欽表示，如果由共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)提議的新紓困方案能獲國會通過，總統特朗普將會簽署救助法案，令到法案生效。

美國民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，同意由民主共和兩黨溫和派議員前一天提出的9080億美元方案，作為新紓困計劃的談判基礎。兩人促請麥康奈爾討論新紓困計劃。

與此同時，聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告稱，美國經濟活動溫和擴張，但在新冠疫情浪潮中，部分地區經濟增長速度緩慢 ，許多受訪者對近期病例激增現象感到憂心忡忡。儲局將於12月15至16日舉行議息會議，報告內容預料成為官員們討論政策的理據之一。

另外，美國總統特朗普暗示，如果無法以訴訟阻止民主黨人拜登當選總統，他將於2024年再度參與競選總統。

個股方面，輝瑞與BioTech研發的新冠肺炎疫苗獲英國當局批准接種，輝瑞股價升3.55%。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克發內部信指，公司必須控制支出，繼續實現季度盈利，否則股價就會即刻崩塌，就如同「被大槌重擊的梳乎厘蛋糕一樣」。Tesla股價昨晚跌2.7%。

雲端服務供應商Salesforce（美︰CRM）宣布，將以價值277億美元（2160億港元）併購Slack （美︰WORK），後者為辦公協作通訊平台 ; 在買貴貨的疑慮下，Salesforce股價大跌8.9%，為表現最差的道指成份股。

經濟數據方面，美國就業報告遜色，11月「小非農」ADP新增私人就業職位30.7萬個，少過市場預期的44萬。

美元受壓，美滙指數下試91大關，金價漲至一周高位。紐約黃金期貨收漲0.6%，報1830.20美元。美國上周原油庫存減幅低於預期，紐約原油期貨收漲1.64%，報45.28美元。

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責任編輯：柯志宏