  • 16°C
香港時間 : 20201203日 (四) 07:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】聚焦紓困談判 道指倒升59點 標指再破頂

股市 05:21 2020/12/03

分享：

美國新一輪紓困措施繼續爭持，民主黨同意以跨黨紓困方案為談判基礎；聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)再度重申，需要更多財政措施以幫助經濟。道指早段曾挫224點，其後跌幅反覆收窄，尾市收復失地，標指更連續第二日創新高。

道指收報29883點，升59點；標指收報3669點，升6點；納指收報12349點，跌5點。

聯儲局主席鮑威爾表示，局方的優先任務仍然集中於支持經濟，強調與財長姆欽(Steven Mnuchin)在支援經濟方面，並無出現立場裂隙。姆欽表示，如果由共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)提議的新紓困方案能獲國會通過，總統特朗普將會簽署救助法案，令到法案生效。

美國民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，同意由民主共和兩黨溫和派議員前一天提出的9080億美元方案，作為新紓困計劃的談判基礎。兩人促請麥康奈爾討論新紓困計劃。
與此同時，聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告稱，美國經濟活動溫和擴張，但在新冠疫情浪潮中，部分地區經濟增長速度緩慢 ，許多受訪者對近期病例激增現象感到憂心忡忡。儲局將於12月15至16日舉行議息會議，報告內容預料成為官員們討論政策的理據之一。
另外，美國總統特朗普暗示，如果無法以訴訟阻止民主黨人拜登當選總統，他將於2024年再度參與競選總統。
個股方面，輝瑞與BioTech研發的新冠肺炎疫苗獲英國當局批准接種，輝瑞股價升3.55%。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克發內部信指，公司必須控制支出，繼續實現季度盈利，否則股價就會即刻崩塌，就如同「被大槌重擊的梳乎厘蛋糕一樣」。Tesla股價昨晚跌2.7%。
雲端服務供應商Salesforce（美︰CRM）宣布，將以價值277億美元（2160億港元）併購Slack （美︰WORK），後者為辦公協作通訊平台 ; 在買貴貨的疑慮下，Salesforce股價大跌8.9%，為表現最差的道指成份股。

經濟數據方面，美國就業報告遜色，11月「小非農」ADP新增私人就業職位30.7萬個，少過市場預期的44萬。

美元受壓，美滙指數下試91大關，金價漲至一周高位。紐約黃金期貨收漲0.6%，報1830.20美元。美國上周原油庫存減幅低於預期，紐約原油期貨收漲1.64%，報45.28美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

佩洛西 黃金期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 褐皮書 美元 紓困措施 美國聯儲局 美國共和黨

上一篇文章

【美股市況】憧憬新一輪紓困措施美滙指數曾穿91關　道指收市升59點　Salesforce挫9%（不斷更新）

下一篇文章

聯儲局褐皮書：多數地區經濟適度或溫和增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）