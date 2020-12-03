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【螞蟻IPO煞停】傳內地監管層研究螞蟻重組 金融業務或需獨立營運

股樓投資 13:26 2020/12/03

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內地媒體報道，較早前煞停上市大計的阿里巴巴 (09988)旗下金融科技平台螞蟻集團，為符合未來監管要求，正考慮進行重組。雖然至今未有具體重組內容，把持牌經營的金融業務自集團剝離作單獨經營，或是一個潛在選項。螞蟻母公司阿里半日收報257.4元，跌0.8%。

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【大行點睇】大摩料明年第二季起旅客量回升 籲買入九倉置業領展  詳情請看【下一頁

接近人行的消息指，監管層的立場不是打壓螞蟻，而是要防範風險，促進金融業健康發展。監管層亦不太有意把具備濃厚科技性質的螞蟻，變成另一間傳統銀行。上月底，螞蟻透過旗下的花唄和借唄兩個ABS(資產擔保證券)融資200億元人民幣，已獲上交所通過，融資未知是和拓展業務抑或符合監管要求有關。

螞蟻何時重啟上市一直是市場焦點。中證監副主席方星海近期表示，螞蟻上市是不是有時間表將取決於政府如何重組監管框架。內地資深房地產專家、劉全戰略研究中心負責人劉全近日就斬釘截鐵的指出，螞蟻已經無法上市。彭博則引述消息指，螞蟻明年重啟上市機會甚微。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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