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【儲局官員】鮑威爾促國會推更多刺激措施　扶助失業者及小企業

宏觀解讀 02:37 2020/12/03

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聯儲局主席鮑威爾重申將使用所有工具，來幫助經濟復甦。（法新社圖片）

鑒於未來幾個月新冠疫情危機將加重，美國聯儲局主席鮑威爾敦促國會批准更多刺激性支出，重點援助對象放在失業者、小型企業以及州和地方政府上。

聯儲局在本月15至16日召開議息會議，鮑威爾沒透露局方將如何應對經濟動能下降的風險，但他重申將使用所有工具來幫助經濟復甦。

鮑威爾在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示 ：「許多領域可能需要幫助。我將從勞動力市場開始。我認為我們應該記住，盡管我們在復工方面取得迅速的進展，但仍然有1,000萬人由於疫情而失業。」

鮑威爾回答了有關財政部與聯儲局之間，圍繞即將到期的緊急貸款計劃發生分歧的問題。

美國財長姆欽要求聯儲局把定於12月31日到期的貸款計劃中，未使用的資金退還給財政部。 聯儲局當時發表聲明回應稱，希望將這些計劃延長到明年。

鮑威爾談到發聲明的理由時說：「我們擔心公眾會將其解釋為聯儲局在紓困方面有所退縮， 但事實並非如此。我們需要發出一個這樣的訊號。」

關於援助失業者，鮑威爾表示：「還有很多工作要做。失業保險計劃將在年底到期。我肯定會關注這方面的情況。」

他稱最近與社區銀行家會晤，看來在疫苗被廣泛接種前，小型企業將一直在生死綫邊緣掙扎。

【儲局官員】費城儲行行長哈克　倡今年後保留緊急貸款工具

責任編輯：李勝君
 

經濟現象 疫苗 失業 疫情 議息 姆欽 鮑威爾 美國 金融服務 美國聯儲局

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