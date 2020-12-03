美財長姆欽：特朗普支持麥康奈爾版紓困議案

▲ 參議院共和黨多數黨領袖麥康奈爾稱他提議的新紓困方案，已獲特朗普的支持。（法新社資料圖片）

美國財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，如果由共和黨國會參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)提議的新紓困方案能獲得國會通過，總統特朗普將會簽署救助法案，令到法案生效。

姆欽周三在華盛頓國會山莊對記者表示，期待麥康奈爾此前向國會提交的議案，能取得正面進展。

共和黨領袖似乎側重於確立統一戰綫，姆欽周二早上與麥康奈爾、眾議院少數黨領袖共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）舉行會議。麥康奈爾稱他的計畫已獲特朗普的支持。

該計畫包括3,330億美元用於各種商業補貼的支出，包括修訂版的薪資保護計畫，以及用於學校、疫苗和農業的資金等。它不包括民主黨所要求的對州和地方的重要援助款項，仍包括被民主黨人視為毒丸的法律責任保護。

該計畫還將失業救濟期限延長一個月，然後在兩個月逐步退出，這比民主黨一直要求的更為嚴格。計畫概要並未提供總成本，但表示其中一部分資金，來自3月通過的紓困刺激計畫中未使用的資金。

麥康奈爾表示，國會通過特朗普在1月20日卸任前不會簽署的法案沒有意義，並強調經濟現在需要更多的幫助。

在這一消息宣布幾個小時前，一個由眾議院和參議院兩黨議員組成的小組公布了一個規模9,080億美元的妥協方案，以期推動民主、共和黨領導人就可以獲得兩黨支持的措施進行投票。

姆欽：必須由國會來決定4550億美元援助資金去向

責任編輯：李勝君