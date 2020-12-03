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【儲局官員】卡普蘭：儲局在不久將來　需為購買資產提供指引

股市 00:41 2020/12/03

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達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，美國確診病例激增，恐將拖累未來3至6個月的經濟增速。（法新社資料圖片）

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，央行將需要決定如何傳達其意圖，以繼續購買政府資產，但是對於政策立場更廣泛變化，包括改變購買資產，現時並不考慮。

卡普蘭受訪時指出，美國的新冠肺炎病例激增，恐將拖累未來3至6個月的經濟增速，在這之後，官員們需要開始思考如何開始逐漸減少買債，又或傳達購買資產的組合和規模。

聯儲局在3至6月購買數千億美元的美國國債和抵押貸款支持證券，以維穩市場，並且繼續每月購買1200億美元這類資產，以壓低長期借貸成本來提振經濟。

卡普蘭表示，取決未來經濟情況，聯儲局可能在2021年晚些時候開始減少購買資產的數量。

上月儲局官員在會議上表示，預計未來數月會繼續購買產產，上周儲局會議紀錄顯示，官員討論在最快本月15至16日會議，提供更多信息，聯繫到刺激計劃的時間框架及經濟狀況下，購買資產將會持續多久時間。

卡普蘭認為儲局在不久將來，將需要為購買資產提供指引。

他又提到，盡管經濟潛在風險增加，但疫苗前景為「看到隧道盡頭的曙光」，企業將變得更樂觀更願意投資，由是他現在不願意提供額外的貨幣刺激措施，財政政策是當前環境的更好工具。

【儲局官員】鮑威爾警告疫情不容忽視 　盡管疫苗帶來希望

責任編輯：李勝君

經濟現象 美國 經濟狀況 國債 維穩 美國聯儲局 新冠肺炎疫情

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