【藍籌新貴】安踏染藍在即　一文看清券商對安踏目標價及評級

▲ 安踏染藍在即 一文看清券商對安踏目標價及評級

新冠肺炎疫情打擊消費市場，安踏 （02020） 業務無疑一度受創，然而，今年仍是安踏的豐收年，除了年初至今股價颷升約7成，成功入「紅底」，亦將於周五（4日）收市後正式「染藍」。安踏納入恒指後權重約0.99%，中金早前發表報告預期，將有2.15億美元（約16.7億港元）的被動資金流入。安踏周三（3日）暫升2.1%，報112.5元。

圖解安踏最新目標價及評級

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券商野村及瑞銀唱好安踏，均上調其目標價。瑞銀預計，當零售銷售復甦後，安踏經營溢利可望改善，並預期今年冬季天氣寒冷，明年為安踏30周年、疊加2022年北京冬奧，料將會刺激銷售。

野村則指，基於安踏強勁的銷售趨勢，預期今年底公司線下庫存會回復至2019年的水平，該行下調其2020年至2021年度盈利預測3.3%及4.1%，以反映Amer更為保守的業績預期、亞洲區內疫情持續反覆等因素

安踏今年8月宣布，業務模式將由批發分銷，轉型至直面消費者（Direct To Consumer，DTC），首階段安踏將在11個地區展開混合營運模式，並終止與該等地區分銷商的合作。

瑞銀認為，市場對安踏DTC模式及子公司Amer表現過份憂慮。該行認為DTC銷售模式有利安踏長遠發展，可加強與消費者互動，以快速應對市場變化，增強供應鏈能力及提升品牌形象，料該轉變拖累明年整體經營溢利率約1%，對盈利造成約1億至2億元人民幣的影響。

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編輯：袁諾曦