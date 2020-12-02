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【美股焦點】道指重磅股Salesforce挫逾10%　斥2160億元併購Slack

股市 23:15 2020/12/02

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Salesforce擬斥277億美元收購Slack。

雲端服務供應商Salesforce（美︰CRM）宣布，將以價值277億美元（2160億港元）併購Slack （美︰WORK），後者為辦公協作通訊平台，雙方預計將於明年7月底前完成交易。受消息拖累，Salesforce股價大跌10%，低見215.63美元，其於道指成分股權重排名亦由先的第三位跌至第五位。

根據雙方的協議，Slack股東每股將收到26.79美元的現金與0.0776股Salesforce股份，換算之後此一交易約價值277億美元。Salesforce為雲服務公司，主要提供客戶關係管理（CRM）服務，亦銷售支援客服、行銷自動化、分析與應用程式開發的企業應用。

於Slack成立於2013年，為辦公協作通訊平台，主要競對手為微軟（美︰MSFT） 旗下的「Microsoft Teams」。

這是Salesforce自成立以來最大的一筆收購案，Salesforce執行長Marc Benioff表示，Slack建立了企業軟體史上最受歡迎的平台之一，也造就了不可思議的生態系統。

Salesforce計畫將Slack深入整合到每個Salesforce Cloud，並讓Slack成為Salesforce Customer 360的新介面。Customer 360為一可用來連結各種Salesforce應用並建立獨特客戶ID的工具，也能介接企業內所有分散的客戶資料。

相關文章︰【美股焦點】Salesforce據報擬收購Slack　或衝擊微軟

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點　可踢走元老埃克森美孚？

編輯︰侯景成

美股 Slack Technologies（美：WORK） Salesforce（美：CRM） 道瓊斯工業平均指數 CRM

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