  • 19°C
香港時間 : 20201202日 (三) 23:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】高盛王勝祖：明年科技股不再一枝獨秀　周期股也百花齊放

股市 22:05 2020/12/02

分享：

高盛王勝祖：明年科技股不再是一枝獨秀　周期股也百花齊放

高盛投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖表示，2021年全球股票市場將迎來新周期，特點是從高科技股的一枝獨秀，到周期股的百花齊放。他指，市場或處下一輪持續多年經濟擴張周期的初期，股票的年化回報率將高於現金和債券。

達里奧指美國正處於「臨界點」，詳情看【下一頁】

麥樸思指疫苗「心理作用」足令明年經濟亮麗，看好7大行業表現，詳情看【下一頁】

王勝祖指，對美國明年的經濟反彈有信心，料將是發達國家中唯一一個能夠回到疫情之前，有正增長的經濟體。雖然歐元區和日本經濟也會反彈，但是仍不足以抵銷今年的衰退。

全球疫情反覆，他指，短綫股市下行風險增加，但經濟復甦的進程會繼續，故不足以給予減持股票的建議，尤其是考慮到未來幾個月財政支持力度或將加大，疫苗也將會給經濟社會帶來更多希望。

張憶東料見指數牛市，精選三大投資主綫，詳情看【下一頁】

他指，投資者要密切關注市場風格的切換，過去一年，標普500反彈很大程度上是由科技股拉動，並以Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、谷歌（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）5隻股票為主。而剩下的495隻股票，未來哪怕只是正常的反彈恢復，也足以支持標普500明年有10%以上的回報。市場可期待明年出現從高科技股領銜反彈到周期股回歸的態勢。

高盛亦看好A股，料明年將有16%的增長。王勝祖指，消費板塊一直以來都比較看好，包括新能源汽車、環保、醫療等，也看好教育、旅遊等板塊也相對看好。此外，隨著新周期的開啟，金融、證券、保險等傳統行業，也會取得貼近經濟增速的恢復和增長。

相關文章：【2021展望】富達國際：疫苗推出時間或太遲　留意美國經濟復甦背後的暗湧

【2021展望】瑞銀：明年底MSCI中國指數見114點　料內地家庭逐步增加股票比重

【2021展望】景順︰明年中國GDP料增長8%　市場增長吸引資金配置A股

【英國脫歐】高盛籲大舉購入英國資產　料貿易協議談攏後「股滙齊賺」

編輯：袁諾曦

股票 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 谷歌（美：GOOGL） 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook（美：FB）

上一篇文章

【配股潮】理想汽車擬配售最多5405萬ADS　未透露作價　集資所得將用於技術研發

下一篇文章

【美國經濟】10月「小非農」ADP私人職位新增30.7萬　遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618吸引逾80萬人認購　凍資逾5600億（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元