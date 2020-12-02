【2021展望】高盛王勝祖：明年科技股不再一枝獨秀　周期股也百花齊放

▲ 高盛王勝祖：明年科技股不再是一枝獨秀 周期股也百花齊放

高盛投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖表示，2021年全球股票市場將迎來新周期，特點是從高科技股的一枝獨秀，到周期股的百花齊放。他指，市場或處下一輪持續多年經濟擴張周期的初期，股票的年化回報率將高於現金和債券。

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王勝祖指，對美國明年的經濟反彈有信心，料將是發達國家中唯一一個能夠回到疫情之前，有正增長的經濟體。雖然歐元區和日本經濟也會反彈，但是仍不足以抵銷今年的衰退。

全球疫情反覆，他指，短綫股市下行風險增加，但經濟復甦的進程會繼續，故不足以給予減持股票的建議，尤其是考慮到未來幾個月財政支持力度或將加大，疫苗也將會給經濟社會帶來更多希望。

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他指，投資者要密切關注市場風格的切換，過去一年，標普500反彈很大程度上是由科技股拉動，並以Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、谷歌（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）5隻股票為主。而剩下的495隻股票，未來哪怕只是正常的反彈恢復，也足以支持標普500明年有10%以上的回報。市場可期待明年出現從高科技股領銜反彈到周期股回歸的態勢。

高盛亦看好A股，料明年將有16%的增長。王勝祖指，消費板塊一直以來都比較看好，包括新能源汽車、環保、醫療等，也看好教育、旅遊等板塊也相對看好。此外，隨著新周期的開啟，金融、證券、保險等傳統行業，也會取得貼近經濟增速的恢復和增長。

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編輯：袁諾曦