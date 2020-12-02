【離婚發達?】內地「疫苗大王」離婚 妻獲235億人民幣晉身女富豪榜

經常發布內地富豪榜的胡潤近日公布「2020胡潤女企業家榜」,有「眼利」網民發現新貴, 49歲袁莉萍以330億元人民幣身家居17位。首次登榜的袁莉萍是康泰生物創辦人杜偉民前妻,亦是該公司的副總經理, 為人低調, 曝光率其低。康泰是深圳上巿的疫苗公司，創辦人杜偉民被稱為「疫苗大王」,公司30多年來夫妻二人經歷不少風雨。

不過今年5月爆出二人因感情不合離婚消息, 袁莉萍獲值235億元人民幣的股權 ,當時震動巿場, 被稱為天價離婚費。個人身家暴漲, 袁莉萍更擠身中國女富豪行列, 已入加拿大籍的她更成為加拿大最富有女人第三位。

【中國女首富】胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍年僅39歲 連續4年蟬聯中國女首富 【下一頁】

但有投資者質疑,二人離婚時杜偉民將康泰1.61億股股份(佔總股本23.99%)轉到袁莉萍名下, 剛好是康泰掛牌上巿滿3年零3個月。在離婚轉股前，杜偉民已把所持12.82%股權限售股解禁，即可透過二級市場減持或轉讓等方法套現。就在二人宣布離婚前兩天，公司巿值因疫情創高峰達1000億人民幣。與離婚時間之巧合, 有股民形容為「高價精準離婚」。

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責任編輯：鄭靜珊