  • 16°C
香港時間 : 20201203日 (四) 07:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華潤萬象生活1209擬上限定價 孖展現抽飛

股樓投資 06:34 2020/12/03

分享：

由華潤置地（01109）分拆上市的分拆的物管公司華潤萬象生活（新上市編號：01209）已於星期一（1日）截止認購，計劃以招股價上限22.3元定價，綜合多間券商數據，華潤萬象生活孖展錄33.9億元，出現抽飛現象，超額認購6.1倍。

藍月亮星期五招股你抽唔抽？  認購前三大不可不知 ，想知詳情請按：【下一頁】

華潤萬象生活是次計劃發售5.5億股股份，招股價介乎18.6元至22.3元招股，將於下周三（9日）掛牌，建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。

華潤萬象生活是次上市引入了7位基石投資者，共認購6.5億美元（約50.7億港元），包括中國平保（02318）、新加坡政府投資公司、高瓴資本、鼎暉投資、銘基亞洲基金、中國結構調整基金。

泡泡瑪特9992招股抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

據招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年毛利為7.6億元人民幣，較去年同期增長59.1%，毛利率24.1%；溢利亦大升76.1%至3.4億元人民幣，核心利潤升1倍至3.6億元人民幣。2021年市盈率為25倍至30倍。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

香港股票

下一篇文章

【宏觀中國】TOP100房企首11月銷售11.5萬億　三甲份子：碧桂園 恒大 萬科
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【法律迷思】「限聚令」再次收緊 稍一不慎會觸犯法例？
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）