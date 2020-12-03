【新股IPO】華潤萬象生活1209擬上限定價 孖展現抽飛

由華潤置地（01109）分拆上市的分拆的物管公司華潤萬象生活（新上市編號：01209）已於星期一（1日）截止認購，計劃以招股價上限22.3元定價，綜合多間券商數據，華潤萬象生活孖展錄33.9億元，出現抽飛現象，超額認購6.1倍。

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華潤萬象生活是次計劃發售5.5億股股份，招股價介乎18.6元至22.3元招股，將於下周三（9日）掛牌，建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。

華潤萬象生活是次上市引入了7位基石投資者，共認購6.5億美元（約50.7億港元），包括中國平保（02318）、新加坡政府投資公司、高瓴資本、鼎暉投資、銘基亞洲基金、中國結構調整基金。

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據招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年毛利為7.6億元人民幣，較去年同期增長59.1%，毛利率24.1%；溢利亦大升76.1%至3.4億元人民幣，核心利潤升1倍至3.6億元人民幣。2021年市盈率為25倍至30倍。

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記者：張以正