【聖誕節】Tea WG登陸HKTVmall　全新聖誕茗茶及優惠攻網銷

▲ Tea WG即日起首度登陸HKTVmall開設官方網店，提供超過60款經典茶品、全新2020聖誕茗茶系列及獨家優惠。（Tea WG提供圖片）

聖誕節將至，疫情下零售商加強節日的網上銷售。Tea WG即日起首度登陸HKTVmall開設官方網店，提供超過60款經典茶品、全新2020聖誕茗茶系列及獨家優惠，把握愛茶者在家網購聖誕禮物的商機。

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即日起至2020年12月31日，凡於HKTVmall購買頂級訂製茗茶系列華麗聖誕之茶，即可獲贈Tea WG專用茶糖乙罐。官方網店消費滿670元，更可獲贈聖誕歡樂黑茶迷你茶罐乙罐。

HKTVmall Tea WG官方網店亦以優惠價480元，發售原價607元的節日限定聖誕茗茶禮物套裝，內有聖誕歡樂黑茶迷你茶罐、聖誕紅茶魚子醬錫罐包裝茗茶、綠色手工土星造型茶罐，以及50g紐約之旅聖誕茗茶散裝茶葉和便利純棉濾茶袋。

此外，Tea WG推出聖誕紅茶手工純棉茶包禮盒，168元有15袋茶包，以及節日限定精緻茶具，包括時尚茶杯組每套638元及現代藝術蘭花系列茶壺858元，方便消費者節日送禮。

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責任編輯：朱悅瀅