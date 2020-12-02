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【螞蟻集團】內媒消息：監管層正在研究螞蟻重組　監管立場不是打壓螞蟻

新經濟追蹤 20:37 2020/12/02

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騰訊新聞署名文章章北海，引述消息指，監管層正在研究螞蟻集團重組，不過仍沒有具體辦法。為符合未來的監管框架要求，螞蟻集團正考慮調整業務架構和重組業務單元以應對，其中，將需要持牌經營的金融業務，從螞蟻集團中獨立出來，也成為了可能性之一。

螞蟻集團業務

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【下一頁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

有熟悉螞蟻集團的機構投資人便指出，支付寶作為螞蟻的子公司，其商業模式可供對標的就是VISA，二者都沒有信貸損失的風險，如果將其單獨IPO，不會有什麼監管阻礙。

不希望變動另一間銀行

接近央行的人士表示，監管的立場並不是打壓螞蟻，而是為了防住風險，促使健康發展。對於螞蟻借貸業務，如果完全照搬商業銀行的資本充足率考核指標，得到的勢必是另外一家銀行，這並不是監管所希望看到的結果。

央行《2020年第三季度中國貨幣政策執行報告》指，從制度上隔離實業板塊與金融板塊，有利於金融控股公司持續健康發展，防範風險交叉傳染，報道引述一位證監會的發審委委員提出的疑問，「隔離實業板塊與金融板塊，科技算不算實業板塊？」

螞蟻暫緩上市後，證監會副主席方星海談及螞蟻何時能恢復上市進程，稱實際取決於政府如何重組監管框架。一位接近證監會的人士透露，重組監管框架，並非朝夕之功，需要金融穩定委員會來牽頭各監管機構，甚至包括外管局，還要考慮到金融科技整個行業的監管需求。證監系統實際上也是在扮演執行的角色，能夠左右螞蟻的政策並不取決於他們。

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