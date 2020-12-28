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【恒大汽車】恒大增持恒大汽車至74.72%　月內累買30億元

當炒股 17:59 2020/12/28

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恒大再度增持恒大汽車

恒大汽車 （00708） 近期惹來官媒批評，恒大汽車繼以新車試跑圖片、影片回應，母企恒大集團 （03333） 月內累增持恒大汽車。聯交所披露權益資料顯示，恒大12月多次在場內買入恒大汽車，最新持股增至74.72%，由月初至今，恒大累計買入1.07億股恒大汽車，涉資30.1億元。

官媒質疑造車目標，恒大曝光電池研發團隊、恒馳1啟動路跑反駁，相關影片可留意【下一頁】

恒大許家印視察恒大汽車全球研究總院 稱2025年產銷能達100萬輛，詳情可見【下一頁】

據聯交所權益披露資料，恒大於23日及24日以人田卜人股平均價28.7096元及28.0307元買入419萬及382.8萬股恒大汽車。而恒大於15至18日亦有增持恒大汽車。

早前恒大於7日至11日分別買入2303萬股、994萬股、255萬股、360.6萬及263.5萬股恒大汽車，平均作價由28.1187元至29.07元。恒大於2日及3日都有增持恒大汽車，涉及4776萬股。

恒大汽車周五股價跌0.2%，報28.4元，成交2.3億元。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 中國恒大（03333） 增持 恒大汽車（00708）

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