【恒大汽車】恒大增持恒大汽車至74.44%　月內累買23億元

▲ 恒大再度增持恒大汽車

恒大汽車 （00708） 近期惹來官媒批評，恒大汽車繼以新車試跑圖片、影片回應，母企恒大集團 （03333） 月內累增持恒大汽車。聯交所披露權益資料顯示，恒大本周一至周三（7日至9日）都在場內買入恒大汽車，最新持股增至74.44%，由月初至今，恒大累計買入8327萬股或0.94%恒大汽車，涉資23.09億元。

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據聯交所權益披露資料，恒大周一至周三分別買入2303萬股、994萬股和255萬股恒大汽車，平均作價由28.5485元至29.07元。恒大於上周三（2日）、周四（3日）都有增持恒大汽車，涉及4776萬股。

恒大汽車周三股價跌1.9%，報28.3元，成交2.3億元。以恒大汽車最新市值計，恒大持股價值達1857億元。

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責任編輯：謝卓榮