【新冠肺炎】養和醫院再多一宗感染　袁國勇：除低口罩係最危險

本港新冠肺炎持續，今日（２日）新增103宗確診個案，包括6宗屬輸入個案、82宗本地感染（13宗與歌舞群組相關）、15宗屬源頭不明本地個案。其中,養和醫院再多一宗確診案。

是次在養和醫院新增確診案，為86歲女性患者。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，團隊發現上月一名72歲洗腎的病人確診病人曾經除下口罩食三文治，「時間係好短，可能係15分鐘，但呢個時間，已足夠令另一個病人受到感染。」

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袁國勇續指，早前公布的一名77歲女病人，因自身疾病自8月中居醫院33樓單人房，期間曾有親友探訪。團隊亦發現，有親友曾到的健身中心是其中一名歌舞群組病人曾到訪，並可能藉此把病毒散開。衞生署衞生防護中心亦表示，其另外兩名家屬也確診。

「有姑娘發現，家人嚟到唔戴口罩，同埋叫Pizza去個度食嘅，所以我喺度再講多次，除低口罩時候，係最危險，你睇見過去10個月疫情入面，差唔多全部爆發都係同一啲地方、你除低口罩有關係。」他續指，除下口罩飲食時，市民不會知道有哪位人士是帶有病毒。

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責任編輯：黎淑雯