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【新高成交】工商舖撤辣　利好工廈交投　雲之端呎價破頂

股樓投資 20:22 2020/12/02

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新一份《施政報告》撤銷工商舖的辣招稅，即買方毋須支付雙倍印花稅，利好市場交投。其中星星地產（01560）旗下大角咀工廈新盤雲之端，近日錄得多宗呎價逾萬元的買賣，呎價更加破頂。 

【買樓理財】大角咀工廈擬月內賣　入場費70萬起　最細約100呎【下一頁

雲之端推售個多月以來，銷售突破100宗，佔全盤逾四成單位，其中22樓09室，面積192平方呎，成交呎價更高見10,562元，創下紀錄，可見市場對工廈單位有熱切需求。值得留意的是，就連無窗單位亦備受追棒，其中項目22樓10室，面積108平方呎，成交呎價亦高見9,450元。 

星星地產主席陳文輝說：「『 The Cloud雲之端』自推售以來備受市場關注，加上受惠於近日政府取消非住宅雙倍印花稅的政策，買家表現積極，項目銷情亦明顯加快，餘下的單位將會按步推出，以滿足市場需求。」

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撰文 : 黃卓賢

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工廈 星星地產（01560） 雲之端

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