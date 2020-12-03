【置業調查】近7成受訪者冀「減辣」助換樓入市 代理：低息環境下「壓測」名存實亡

市場原憧憬政府於最新一份《施政報告》中為住宅「減辣」，惟特首林鄭月娥最後只宣布撤銷工商舖的「辣招」，未着墨於私樓住宅市場。據一項由美聯物業及經絡按揭轉介進行的置業調查結果顯示，有近7成市民冀政府「減辣」助換樓及入市，可見「減辣」實乃民心所向的舉措。

美聯物業及經絡按揭轉介於11月11至13日期間，即美國大選後進行的網上及電話問卷調查，收回約550份有效問卷結果顯示，市民對樓市後市看好明顯好轉，認為樓價未來6個月「平穩」或「上升」由1月合計佔17.2%，急升至11月份約38.9%；預測樓價「下跌」的比例合計則由82.8%降至61.1%。

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至於被問及「閣下期望政府於2020年《施政報告》放寬樓市「辣招」嗎？」時，約66%受訪者希望政府會在《施政報告》後「減辣」，幫助市民上車及換樓；同時，當中約32.9%希望放寬壓測；另外，希望放寬1,000萬元以上物業按揭成數及15%的新住宅印花稅的受訪者，分別佔19.2%及21.6%。

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至於最影響入市決定的因素，在1月的置業訪問中，不少受訪者認為疫情是主要因素之一。但隨著疫情影響逐漸被消化，在最新調查中，有18.6%受訪者認為「政府放寬按揭保險」是主因，較1月份調查時的9%增加9.6個百分點，在眾多選擇中排名第2，可見政府的「辣招」政策對市民的置業取態有舉足輕重的影響。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，對政府於住宅物業並無減辣，同時無放寬按保的決定感到失望。他表示，疫情影響下，本港經濟前景陰晴不定，市民更需要資金周轉的靈活性，「減辣」可助市民按個人需要套現應急，又可應付不同突發情況及不時之需。

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他指出，目前1,000萬元以上的中價樓，只可借5成按揭，令部分缺乏首期但具財政實力的買家，未能成功置業，亦令換樓鏈出現「斷層」，故呼籲政府放寬1,000萬元以上物業按揭比例至7成或以上，以激活樓市交投及增加盤源供應，應對市場需求，同時有助加速疫後經濟復甦。

布少明續稱，隨著「零息時代」的降臨，低息環境很大機會於未來一段時間持續，令到部份辣招，尤其是銀行「壓測」變得名存實亡，存在價值成疑，故建議政府從善如流，立即取消所有壓測機制，為樓市疫後「軟著陸」創造更有利條件，襄助有需要的市民上車。

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