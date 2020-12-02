  • 20°C
香港時間 : 20201202日 (三) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】香港珠寶製造業廠商會料生意明年反彈　設珠寶工坊助業界推廣及數碼轉型

商業 19:44 2020/12/02

分享：

香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧（左）預計，明年疫情穩定後，珠寶業生意有望按年反彈，故設立香港珠寶工坊助業界打好根基。圖右為該會副主席李偉材。（陳國峰攝）

疫情打擊珠寶業，香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧預計，明年疫情穩定後，市民釋放消費力，加上業界掌握網購商機下，珠寶業生意有望按年反彈1倍，故近日設立香港珠寶工坊，協助業界推廣、數碼轉型及傳承本地珠寶工藝，為未來發展打好根基。

【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期

【零售寒冬】本港10月零售跌8.8%　零售管理協會：逾2成會員將裁員結業

珠寶網銷生意增　工坊將辦電子商務工作坊

疫情影響實體店生意，網購成為新趨勢，杜坦言，珠寶的網上銷售生意明顯較去年增加，而消費主要靠大眾化的珠寶，因價錢實惠，又可於日常配戴，因此將透過工坊加強教育業界網上銷售的知識，舉辦更多與電子商務相關的工作坊。

他透露，是次斥資7至8千萬元打造香港珠寶工坊，包括場地、添置機器、人力資源等營運成本，現時在試業階段，先在商會內宣傳再向外推廣，目標是推動珠寶發展，包括推廣香港設計品牌以開創國際市場更多商機、培訓珠寶業年輕人才、提供檢測認證服務等。

權興珠寶提供珠寶設計製作及維修，其經理羅沛權認為，進駐工坊後增知名度有助生意。（陳國峰攝）

中小企進駐工坊　增知名度助生意

權興珠寶經理羅沛權表示，公司是提供珠寶設計製作及維修的中小企，疫情至今生意跌5成，進駐工坊後，有助增加知名度及擴闊客戶群，使生意逐漸回穩。「珠寶公司需要有工場，支援改尺寸及維修，加上急件在香港製作比內地快，吸納該商會旗下不少會員的需求，使生意逐漸回穩。」

香港珠寶製造業廠商會副主席李偉材補充，該會日前舉辦香港國際珠寶節，疫情下展覽反應仍不錯，有信心明年珠寶消費市場會更好。今年有500間公司參展，按年跌三分之一，因海外參展商未能到港，但仍吸引超過1.9萬買家進場，助參展商增現金流。

【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

相關文章

【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？
2020/11/10
【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？
【零售寒冬】輕珠寶品牌無懼經濟下行　看好小粒彩鑽、疊戴款式更流行
2020/11/10
【零售寒冬】輕珠寶品牌無懼經濟下行　看好小粒彩鑽、疊戴款式更流行
【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期
2020/12/01
【零售寒冬】香港10月零售挫8.8%　勝市場預期
【零售寒冬】本港10月零售跌8.8%　零售管理協會：逾2成會員將裁員結業
2020/12/01
【零售寒冬】本港10月零售跌8.8%　零售管理協會：逾2成會員將裁員結業
珠寶 數碼轉型 疫情 零售 銷售 設計 工作坊

上一篇文章

賣廣告卻引不滿？　Nike新廣告涉種族歧視　引來日本人反感（附影片連結）

下一篇文章

【限聚令收緊】工展會延期展商點算？　租臨時舖銷售年貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成
【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成