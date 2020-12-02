【零售寒冬】香港珠寶製造業廠商會料生意明年反彈　設珠寶工坊助業界推廣及數碼轉型

▲ 香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧（左）預計，明年疫情穩定後，珠寶業生意有望按年反彈，故設立香港珠寶工坊助業界打好根基。圖右為該會副主席李偉材。（陳國峰攝）

疫情打擊珠寶業，香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧預計，明年疫情穩定後，市民釋放消費力，加上業界掌握網購商機下，珠寶業生意有望按年反彈1倍，故近日設立香港珠寶工坊，協助業界推廣、數碼轉型及傳承本地珠寶工藝，為未來發展打好根基。

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珠寶網銷生意增 工坊將辦電子商務工作坊

疫情影響實體店生意，網購成為新趨勢，杜坦言，珠寶的網上銷售生意明顯較去年增加，而消費主要靠大眾化的珠寶，因價錢實惠，又可於日常配戴，因此將透過工坊加強教育業界網上銷售的知識，舉辦更多與電子商務相關的工作坊。

他透露，是次斥資7至8千萬元打造香港珠寶工坊，包括場地、添置機器、人力資源等營運成本，現時在試業階段，先在商會內宣傳再向外推廣，目標是推動珠寶發展，包括推廣香港設計品牌以開創國際市場更多商機、培訓珠寶業年輕人才、提供檢測認證服務等。

▲ 權興珠寶提供珠寶設計製作及維修，其經理羅沛權認為，進駐工坊後增知名度有助生意。（陳國峰攝）

中小企進駐工坊 增知名度助生意

權興珠寶經理羅沛權表示，公司是提供珠寶設計製作及維修的中小企，疫情至今生意跌5成，進駐工坊後，有助增加知名度及擴闊客戶群，使生意逐漸回穩。「珠寶公司需要有工場，支援改尺寸及維修，加上急件在香港製作比內地快，吸納該商會旗下不少會員的需求，使生意逐漸回穩。」

香港珠寶製造業廠商會副主席李偉材補充，該會日前舉辦香港國際珠寶節，疫情下展覽反應仍不錯，有信心明年珠寶消費市場會更好。今年有500間公司參展，按年跌三分之一，因海外參展商未能到港，但仍吸引超過1.9萬買家進場，助參展商增現金流。

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記者：朱悅瀅