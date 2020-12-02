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新冠肺炎影響業務 新巴城巴推「自願性無薪假」計劃

環球政經 19:33 2020/12/02

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第二期保就業計劃上月底結束，網上與媒體消息都流傳不少公司將裁員，或要員工放無薪假。最新消息指，新巴城巴亦推出節流措施，全職員工接獲公司通告，昨日(1日)起可申請放取「自願性無薪假」至本月31日，另外有知情人士稱兼職車長需要停工。

【疫市經濟】第二期保就業計劃本月底結束   特首林鄭月娥：擔心會出現裁員結業潮：【下一頁

據知公司做出此決定主要因新冠肺炎疫情影響業務、及影響財務狀況為由，安排員工放「自願性無薪假」，有關措施昨日開始接受申請，員工要在放假前至少2日提交申請表。

【保就業計劃】僱主可重選「指定月份」 第二期補貼新增2大罰則：【下一頁

資料顯示，新巴及城巴於第1期保就業計劃中，分別獲批逾5132萬港元及逾8265萬港元的工資津貼，承諾受薪僱員人數則分別為1986人及3352人。

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責任編輯：翁嘉陽

新巴 城巴 保就業 補貼 新冠肺炎疫情

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