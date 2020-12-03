Apple Watch新專利曝光　擬採用智能電池錶帶增加續航力

▲ Apple最近提交一份新專利揭示，未來Apple Watch或會採用智能電池錶帶，將額外電池放入錶帶中，進一步提升續航力。

蘋果（Apple）推出的Apple Watch智能手錶受到不少用戶歡迎，但一直有用戶認為，該產品的電池續航力不足。有外媒消息透露，Apple最近提交一份新專利揭示，未來Apple Watch或會採用智能電池錶帶，將額外電池放入錶帶中，進一步提升續航力。

據外媒《appleinsider》報道，蘋果一直希望透過改良錶帶設計，增加Apple Watch的續航力。最近，蘋果向美國專利商標局提交一項專利申請，其中一項「電池錶帶」專利設計，可讓Apple Watch容納更多電池，而且更方便維修。

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據了解，電池錶帶採用的電池，將會以相互平行的排列方式，安裝在手腕下方的錶帶位置。由於電池之間的間隔較大，因此錶帶仍能彎曲移動，每塊電池之間使用物理隔離，以方便在維修時進行更換。蘋果亦表示，採用的電池可支援無綫充電，其中部分電池會纏繞感應線圈，可用作為錶帶中的所有電池充電。

責任編輯：李寶如