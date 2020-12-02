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【限聚令收緊】工展會延期展商點算？　租臨時舖銷售年貨

商業 19:28 2020/12/02

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香港中華廠商聯合會舉辦的工展會因爆發第四波疫情而延期。

香港中華廠商聯合會舉辦的工展會因爆發第四波疫情而延期，參展商早已備工展會的貨量，突然取消要另覓銷售渠道。雖然廠商會表示，即將推出「網上工展會」，但有展商認為「紿終是第一次（舉辦網上工展會）」，沒有太高期望。

嘉和食品國際香港主售盒裝禮餅如蛋捲、餅乾等，其銷售部總監鄭漢文表示，今年共訂約80萬零售額的貨品，突然取消「很傷心」並擔心虧蝕，皆因每年有約4成新客經工展會購買貨品。而他亦會參加即將推出的網上工展會，惟網上版始終第一次舉辦，期望不是太大。

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為了銷貨，他目前計劃另覓臨時店舖銷售該批貨品。他又稱，若工展會延期的時間在農曆新年前，仍會繼續參與，但農曆新年後則不會參加。

臨時延期未算束手無策　啟泰：早作準備應對疫情
啟泰藥業（集團）營運總監助理陳美潼表示，雖然憂慮工展會延期會影響今年銷售情況，但集團早已因疫情調整銷售策略，並非單靠工展會促銷。她解釋，現時門市進行限時優惠推廣外，還與超市等合作舉行「促銷檔」。惟她稱，集團擔心員工的健康狀況，即使工展會在未來宣布舉行，亦要視乎疫情的發展，再研究是否參加。

記者：馬意文

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