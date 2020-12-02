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【共享員工】人手短缺行業助低迷行業　日本企業借調航空酒店業員工

環球政經 19:35 2020/12/02

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日本的新冠肺炎疫情持續升溫，全國累計有逾15萬宗確診個案。疫情嚴重打擊當地經濟，航空及酒店等行業首當其衝。日本有企業開始「共享員工」，由人手短缺行業向低迷行業借調人手，保員工的就業。

【新冠疫苗】國民有義務接種　日本通過全民免費接種疫苗【下一頁】

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據日經新聞報道，日本野島電器（Nojima）將於明年春季之前，向全日空（ANA）和日本航空（JAL）共借調300位員工，亦正與連鎖酒店運營商東橫INN等企業協商，借調最多300人到旗下工作。被借調的員工將需經過1周的培訓後，到野島電器的銷售部門和客顧服務部任職。

被借調的員工的薪金會由野島電器及員工所屬的公司支付，並確保每月的各項補貼和薪金會按全額發放。

另外，日本人才服務企業保聖那集團（Pasona Group）也計劃由12月起招募航空、旅行、酒店等行業的員工，將按需求提供1,000個名額。

 

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責任編輯：楊子瑩

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