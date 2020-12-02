【費用全免】一級歷史建築北角皇都戲院活化在即 網上研討會學者細談歷史建築的保育與再生

於1952年建成、擁有68年歷史的一級歷史建築北角皇都戲院，項目最為人熟悉的，是全球獨一無二、在屋頂的「飛拱」桁架結構及英皇道入口上方的《蟬迷董卓》大型浮雕。項目近月由新世界發展（00017）投得，集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，將會啟動皇都戲院保育計劃，並指出會盡力為項目作出保留及復修，希望保育能令皇都戲院重生。集團將展開一連串工作，保留並重塑皇都戲院的歷史面貌，將之打造成下一代的「文化綠洲」。

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歷史建築物在復修及活化過程中，經由保育團隊的詳細研究、規劃及匠心巧思，方能保留箇中精髓，為建築物重新注入活力。

為了加深公眾對歷史建築保育和活化過程的了解，由鄭志剛設立的非牟利機構「Culture for Tomorrow」將於下周一（12月7日）晚上，舉辦名為《再說皇都》的網上研討會，費用全免，以「歷史建築的保育與再生」為主題，由建築歷史學者黎雋維主持，並邀得保育建築師兼香港大學助理教授 / 建築文物保護本科生課程統籌主任余家聲，以及香港城市研究者兼香港伍倫貢學院社會科學院助理教授黃宇軒擔任講者，共同探討海內外多個具代表性的國際保育工程，細談項目成功的因素與關鍵，及對皇都戲院的發展所帶來的啟發。

以上網上研討會將以廣東話進行，公眾可透過網上報名參加，費用全免。有關詳情如下:

日期︰ 2020年12月7日(星期一)

時間︰下午7時30分至8時30分

網上登記︰【請按此】

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記者：陳詠妍