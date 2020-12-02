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馬化騰：「上不了船的人將逐漸落伍。」 全真互聯網即將上綫？

環球政經 18:53 2020/12/02

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科技日新月異，要追得上時代變更的速度，眼光一定要放得遠，也要不停更新技術，才不會被潮流淘汰。互聯網早已成為日常生活不可或缺的一部分，也成為商業的重要元素，現時普及移動互聯網已經發展了一段時間，新形式的互聯網時代似乎將要來臨。

【宏觀中國】中國互聯網發展報告 全球5G網絡三分一來自中國技術：【下一頁

騰訊（0700）首席執行官馬化騰在內部特刊發文指出，一場大洗牌即將開始，「就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」馬化騰指的是互聯網世界即將迎來下一波升級，稱之為全真互聯網，形式包括線上、下一體化，主要是利用實體和電子方式令用戶有更真實的體驗。

【美股焦點】市值超小米 貝殼晉身中國互聯網公司Top 10：【下一頁

馬化騰在文章的前言清楚表達了自己的觀點，他説「就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」他又寫道，不管時代怎改變，商業世界還是存在一些永遠不變的基礎的原則。比如說為用戶創造價值，去一線發現問題。在互聯網這個快速迭代的行業，企業的發展只有進行時，沒有完成時。

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責任編輯：翁嘉陽

馬化騰 騰訊

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