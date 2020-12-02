【元朗上車盤】首置客到元朗尋寶　成功以318萬上車

樓市氣氛向好，首置客加快入市，美聯龍國榮說，元朗寶豐大廈中層C室，一房間隔，實用面積205平方呎，向東享市景，月前叫價約350萬元放盤，終吸引外區首置客洽商承接，並以318萬元易手，實用呎價約15,512元。龍國榮續說，上址鄰近市中心，交通便利，而且生活配套齊全，客人考慮不久，即決定入市。

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翻查成交紀錄，上址對上一層同室單位，今年9月以337萬元易手，換言之，今次售出的下層單位，比上層平約5.6%，一般來說，上下層單位價格不會相差太遠，但今次差距有逾5%，或多或少反映近期市況轉差。據了解，原業主於2017年4月，以約228萬元購入上址，現帳面賺90萬元，物業期內升值約39.5%。

資料顯示，寶豐大廈位於元朗市中心合益路1至7號，於1984年9月入伙，只建有一座住宅大樓，提供60個單位，實用面積由205平方呎起，至最大211平方呎。

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