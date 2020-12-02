【人工智能】AWS夥Intel加強AI處理　Amazon EC2效能再進化

▲ 人工智能（AI）、機器學習（ML）發展速度驚人，近日Amazon Web Services（AWS）就發布專為機器學習而設核心晶片，同時與Intel合作，推出以Intel的AI處理器為基礎的，更高階Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）服務。

人工智能（AI）、機器學習（ML）發展速度驚人，近日Amazon Web Services（AWS）就發布專為機器學習而設核心晶片，同時與Intel合作，推出以Intel的AI處理器為基礎的，更高階Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）服務。

AWS一年一度盛事re:Invent今年因為疫情移師網上，行政總裁Andy Jassy就在會上宣布不少新產品。當中就發布了數個AI及機器學習應用及新功能。

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夥拍Intel更新AI處理器

AWS Trainium就是專為機器學習而設的處理器，可以讓執行個體的數據吞吐量（throughput）提高30%，但成本就能降低45%。Jassy表示，該處理器可以在旗下的Amazon EC2下配合使用，亦可以要用於旗下但雲端機器學習平台Amazon SageMaker中，預計AWS Trainium在明年就會正式開放用戶使用。

此外，AWS亦與晶片上商ntel合作，在後者的Habana Gaudi基礎上，建立Ai處理器。用戶可在Amazon EC2上的執行個體使用，相比由GPU加速運算的執行個體在機器學習應用效能表現，新的處理器可提高40%成本效益，並且支援TensorFlow與PyTorch運算框架。預計明年上半年就可以開放用戶使用。

責任編輯：李彥煒