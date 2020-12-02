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【每日焦點】Salesforce斥277億美元收購Slack　蘋果揭2020年度最佳Apps及遊戲榜單

科技 20:00 2020/12/02

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Salesforce擬斥資277億美元（約港幣2,148億元）收購雲端工作服務商Slack。另外，Apple最近揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括年度最佳Apps及遊戲獎項。

新冠肺炎疫情下，不少協作平台成為大小型企業推行在家工作政策的必要工具。最近有消息指出，Salesforce擬斥資277億美元（約港幣2,148億元）收購雲端工作服務商Slack，是Salesforce成立以來最大宗的收購交易，是次收購案為該公司在疫情期間帶動遠端工作興起的重大商機。

【科企收購】Salesforce宣布以277億美元收購Slack

踏入12月份，Apple開始揭曉2020年度最佳排行榜 ，包括年度最佳Apps及遊戲獎項。當中健身程式「Wakeout!」獲選為App Store 2020年度iPhone最佳應用程式。而iPad 2019年度最佳App則由「Zoom」奪得。因應疫情新常態，這類商業協作類別的視像通訊應用程式，成為遙距工作需求下的重要工具。

蘋果公布2020年度最佳Apps及遊戲名單　居家辦公帶動健身及視像通訊App興起

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責任編輯：李寶如

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