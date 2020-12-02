【食肆寒冬】10 月中小型餐廳業務曾反彈40%  惟再爆疫情第4波11月再跌

本港疫情再掀起第4波，不得不令政府再出招，重整限聚及食肆人數，令飲食業界進一步陷入困境。

專業餐飲顧問iCHEF的實時業務數據顯示，本地中小型餐飲業界在過去9、10月 因疫情回穩，業務錄得明顯升幅，甚至曾回升至疫情前水平，惟11月中因疫情再爆發，再次收緊社交距離措施，中小型餐 廳整體業務再次下降。

政府於11月16日開始限制餐廳堂食至四人一枱及營業至午夜12時。根據iCHEF平台上約400家餐廳的實時業務數據，11月底中小型餐廳業務較10月底整體下降10%，而外賣訂單則錄得升幅，顯示不少香港人逐漸減少外出用餐，以外賣服務留家抗疫，並支援本地餐廳。

回望10月，當香港疫情較為穩定時，10月份餐飲業業務較9月亦上升16%，較7月時業界受到第三波疫情衝擊的低位大大反彈40%。而10月底的長週末更見暢旺，尤其在重陽節（10月25日，星期日）更成為過去兩個月以來最佳營業額的一天，相比該周平日業務大升近40%。

然而，正當飲食業受到疫情肆虐，面對經營困難之際，卻有不少有志進軍餐飲業的香港人卻計劃趁現在租金成本下降、消費力將再次釋放的時候，靠助餐飲顧問的科技數據大力開展業務。過去兩個月，iCHEF內部數據發現為數不少的餐飲業者在逆市擴充業務，於開店的數據中，對比創業及開分店的比例，當中開分店佔高達80%，近半為中小型咖啡店及日式餐廳，普遍位於住宅區，如元朗及深水埗。

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記者：張以正