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佳兆業發行2.5億美元6.5%優先票據 創年內發行票面利率新低

股訊匯 18:00 2020/12/02

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建基於深圳的中國綜合房地産企業 – 佳兆業集團控股有限公司（01638）欣然宣佈，本公司已提出要約，按6.75%二零二一年票據每1,000美元本金額作價1,006美元及11.75%二零二一年票據每1,000美元本金額作價1,018美元的購買價，以現金購買任何及全部發行在外的該等票據。 

該等要約預計將於2020年12月9日（倫敦時間）下午四時正屆滿。本公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。 

公司同時成功發行2.5億美元二零二一年十二月到期的可持續發展優先票據，票面利率6.5%，創下公司今年新發行票面利率新低。交易最終定價較初始價格指引收窄50個基點。新發行獲得來自逾160個機構投資者的熱烈追捧，認購總額超過27億美元，認購倍數超過10倍。本次發行，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的85%及15%。在票據分配方面，約90%的票據分配予基金，剩餘9%及1%則分配給私人銀行及金融機構。

佳兆業表示，「本次現金要約收購兩批二零二一年到期債券，是繼上月完成1.5億美元現金要約收購6.75%二零二一年票據之後，公司進行的又一次積極債務管理，這將減少本集團的短期債務，降低公司的利息支出，有助於公司在三條紅線政策監管下，持續健康平穩發展。」

「截至目前，公司合約銷售已達全年目標逾九成，首11個月合約銷售達人民幣902億元，同比增長逾20%。未來公司繼續聚焦主業，實現高品質的發展，同時通過擴拓境內外融資渠道，不斷降低融資成本，減少負債，優化債務結構，實現企業的可持續經營。」佳兆業續稱。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

佳兆業集團（01638）

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