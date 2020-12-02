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【超越蘋果】Samsung研發追蹤標籤配件　或與Galaxy S21同步登場

科技 19:30 2020/12/02

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最近有消息指，Samsung或會後來居上推出追蹤標籤配件。

蘋果（Apple）一直盛傳即將推出AirTags追蹤器，提供類似Find My的功能，幫助蘋果用戶找回遺失物件，但一直只聞樓梯響，至今仍未有上市消息。最近有消息指，其競爭對手Samsung或會後來居上，準備推出追蹤標籤配件。

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據外媒SamMobile報道，在印尼電信的認證文件中發現，Samsung將推出一款名為「Galaxy Smart Tag」，數字型號為EI-T5300的新設備。雖然現時未知是什麼類型的產品，但根據名稱推斷，相信是類似Tiles的追蹤器配件，可以配合Samsung的SmartThings Find功能使用。這類配件產品通常內置Ultra-Wideband（UWB）技術，可讓其他支援的裝置輕易定位，找到其所在位置。

【仿傚蘋果】三星推SmartThings Find功能　可使用AR尋找裝置

目前仍未知Galaxy Smart Tag確實的發表日期，不過早前就有傳聞指，將會與Galaxy S21系統同步於明年1月登場。

責任編輯：施雯雯

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