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【大行點睇】野村料內地明年乘用車銷量升一成 推薦兩大汽車相關股

股樓投資 19:37 2020/12/02

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近期藉國策概念的汽車股被大行唱好明年表現。野村發布全球汽車業明年展望，認為全球汽車產量雖較2019年水平低4%，但同期需求明年或反彈11%。野村又指，中央政府推動以舊換新的換車政策，加上內地消費者對電動車的需求回升，明年內地乘用車銷量，將按年升一成至2,206萬輛。

【大行點睇】瑞信看好跑贏大市 6大內銀股最新目標價一覽   詳情請看【下一頁

2020年500大獨角獸企業出爐 頭10名有6間來自中國  詳情請看【下一頁

野村又估計，華府換屆或收緊對美國汽車排放的要求，加上內地政策有利混合引擎汽車發展，全球汽車製造商要為新政策環境作準備下，汽車行業競爭格局或改變。該行的全球首選股，為日本車廠本田。

至於中資股，野村分別推介廣汽集團(02238)及汽車經銷商永達汽車(03669)。其中廣汽近年積極在新能源汽車上布局，未來價值或獲市場重估。至於永達，則屬內地高端汽車經銷商，業務範圍亦已覆蓋全國大量省份。

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撰文 : 李尚毅

汽車股 經濟

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