【美國大選】民調：拜登支持度達55% 特朗普跌3百分點

▲ 蓋洛普民調顯示拜登的支持度升至55%，至於美國總統特朗普的支持度就跌3個百分點至42%。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統。美國民調機構蓋洛普（Gallup）發表民調，顯示拜登的支持度達到55%，創下拜登自去年2月以來的支持度新高。至於美國總統特朗普的支持度就跌3個百分點至42%。

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蓋洛普於11月5日至19日期間進行民調，訪問了1,018名成年美國人。結果顯示，拜登（Joe Biden）的支持度為55%，較美國大選選舉日（11月3日）時上升6個百分點。

據悉，拜登在民主黨人方面的支持度幾乎維持不變，支持度提高主要是得益於無黨派人士及共和黨人，支持拜登的無黨派人士升7個百分點至55%，而支持拜登的共和黨人也升6個百分點至12%。

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蓋洛普指出自2000年以來，美國總統候選人勝出後的支持度都會提高，因此拜登支持度上升是正常現象。

至於特朗普（Donald Trump）的支持度為42%，較美國大選選舉日時下跌3個百分點。特朗普在共和黨人方面的支持度，則急跌6個百分點至89%。

特朗普的支持度，於今年疫情爆發初期一度高達49%。但調查進行期間，特朗普聲稱選舉存在選舉欺詐情況並拒絕認輸，法律團隊更於多州進行訴訟挑戰選舉結果，或成為他的支持度於選舉日後下跌的其中一個因素。

責任編輯：鄭錦玲