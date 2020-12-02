【比亞迪配股】中金︰比亞迪優質基本面不改　蔚來今年兩度增發股價照升

▲ 比亞迪宣布擬增發H股，拖累其股價表現。

比亞迪 （01211） 擬增發及配售H股，料最大規模佔整體H股的20%，並已向中國證監會提交申請材料。消息拖累比亞迪股價受壓，全日跌7.89%，收報172.8元。中金發表報告繼續唱好比亞迪，認為配股 不會改變公司的優質基本面；又舉例指蔚來（美︰NIO）在配股後股價依然節節上升。

有關比亞迪申請增發H股詳情，請看【下一頁】。

中金研究報告指，比亞迪擬增發不超過20%的H股股本，稀釋較少。即使按照20%的H股股本增發計算，對應增發1.8億股，對應稀釋A+H總股本僅6.7%。同時，該增發規模為上限，實際增發可能小於此規模。

報告續稱，比亞迪透過配股補充資本，可加強面向未來的汽車電動化、智能網聯化投入。如以當前股價測算，通過本次增發可募集資金上限338億元。第三季度末公司現金和等價物餘額123億元，可支持日常營運。但若需在汽車電動化和智能網聯化中繼續占得先機，仍需資本投入。中金認為，比亞迪本次增發獲取的資金將主要投入對公司技術和產品力提昇明顯的電動化和智能網聯化領域，從而強化競爭優勢。

增發不改優質基本面

中金表示，展望當前季度至明年，比亞迪基本面依然強勢。比亞迪漢依靠差異化競爭，11月銷量預計破萬，並有望延續旺盛市場需求。在強勢基本面下，增發不改股價趨勢，如蔚來汽車（美︰NIO）分別在今年6月（發行價5.95美元）、9月（發行價17美元）完成增發，但後續股價依然大幅上行。

該行基於半導體業務估值，將比亞迪H股目標價15%至230港元，A股目標價10%至220元人民幣，繼續給予公司A/H股「跑贏行業」評級。

相關文章︰【比亞迪股價】比亞迪：明年銷量目標將較大幅度上調 股價未升完？

【電動車股】追蔚來Tesla不如買比亞迪？揀電動車股須看關鍵數據

編輯︰侯景成