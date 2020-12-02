【阿里巴巴9988】塔塔集團擬購BigBasket 阿里或會售出全部持股

外媒消息指，印度塔塔集團（TATA）正洽購阿里巴巴（09988）有份投資的印度最大雜貨電商平台BigBasket的約8成股分。據悉，BigBasket的估值約16億美元（約124億港元），所以收購8成股權或需要約值13億美元（約101億港元）。暫時塔塔集團拒絕評論有關消息，而BigBasket方則沒有回應。



2020年500大獨角獸企業出爐 頭10名有6間來自中國 詳情請看[下一頁]

現時，阿里巴巴持有BigBasket的約26%的股權，有指阿里巴巴打算在交易中售出所有的BigBasket的股權，而塔塔集團或會於未來數周正式公布是次收購。

另外，因為疫情令市民傾向綫上購物以避免身體接觸，3月以後綫上雜貨店業務顯著增長，更與Uber與兩輪機動車公司合作，在當地部分地區供應食物雜貨，所以BigBasket的估值現在可能會更高。近來，阿里陸續減少於印度的投資，若今次再售出BigBasket持股，或反映阿里計劃進一步撤出印度。

【大行點睇】瑞信看好跑贏大市 6大內銀股最新目標價一覽 詳情請看[下一頁]



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機