【銀色債券】3券商銀債認購吸金逾3252萬 上商人均下注驟升25%

▲ 踏入第2天開售的銀色債券 ，3間券商在淡市下共吸金逾2700萬元。

銀色債券開賣踏入第2天，雖然面對大市突現抽水潮，個別焦點新股又借爆孖展，但券商仍在俗稱「長者iBond 」的銀債續吸金，至今累計共接獲約3,252萬元的現金及孖展申請，包括輝立約2,700萬元、致富證券約430萬元、以及一通證券的約122萬元。專家預計，以港元定存息不斷減，反觀「長者iBond」的「墊底息」高達3.5厘，遂料銀債旺丁又旺財勁吸金，即使政府把今年的發行額破天荒由30億元加碼至100億元，相信仍未能滿足追息的老友記需求，或再在疫市下增發至150億元。

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輝立證券企業融資經理陳英傑表示，繼銀債昨天（12月1日）正式開賣吸納現金及孖展額逾2,200萬元後；今天再增加約500萬元，累計兩天逾2,700萬元，當中大概7成是以孖展入飛，餘額是現金落注。

相比一眾在年底前鬥趕上市尾班車的新股，例如輝立在泡泡瑪特 （新上市編號︰09992） 勁借74億元孖展；以及大唐集團 （新上市編號︰02117） 僅約500萬元，反映在競敵當前下，銀債次天的吸金力仍不俗。

此外，一通集團行政總裁宓光輝透露，旗下一通證券暫錄得約23人申請銀債，以現金申購涉資約122萬元。致富證券董事暨業務主管郭家安說，暫有21人申購，涉及約430萬元金額；至於銀行方面，續在靜市下有進帳，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指， 銀債第2日的銷售情況仍然熱烈，認購人數倍增，總申購金額比去年更有大幅增長；而平均認購額亦由首天的廿萬元、增至約25萬元；假如以幅度來看，驟升25%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪