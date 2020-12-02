【BNO移民】英國百貨Debenhams將結業 民眾搶平貨癱瘓網站

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成香港熱話，英國就業市場也受關注。在英國擁有224年歷史的老牌百貨公司Debenhams宣布準備結業，意味Debenhams約1.2萬名員工面臨失業。大批民眾聽到消息後，隨即蜂擁到Debenhams網頁搶平貨，令Debenhams網頁癱瘓。

Debenhams此前曾與運動服裝零售商JD Sports洽談，賣盤予後者一事，但JD Sports周二表示已退出磋商。

倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻 【下一頁】

這代表除非Debenhams能賣出所有業務，否則Debenhams在英國的約1.2萬名員工面臨失業。Debenhams在英國有124間分店。

大批民眾聽到消息後，擁到Debenhams網頁搶平貨。根據英國《天空新聞》報道，民眾需要等候逾1小時才能進入網站。

有民眾在社交平台投訴：

「我花了50分鐘等候進入Debenhams網站，然後在5分鐘後我便被網站踢走了，因為我的時間到了，這是甚麼愚蠢的事？！」

不過，有民眾認為，在大批員工面臨失業的同時，有一批人卻忙住搶平貨，此事是「令人傷心」及「尷尬」。Debenhams在英國擁有224年歷史，英國人對其有深厚的感情。

責任編輯：林嘉莉