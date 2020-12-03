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【債券通】人民銀行正與香港研「南向通」　金管局：雙方成立工作組

股市 15:05 2020/12/03

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人行正與香港金管局研究債券「南向通」

債券市場雙向開放有望迎來新進展。金管局發言人表示，正與人民銀行展開債券通南向通的框架研究工作，並指雙方會成立工作組，推動研究工作，並適時與業界溝通，當有進一步消息再作公布。

債券通啟動三年，現時只有「北向通」。人民銀行旗下的中國金融時報昨日報道，人行正與香港貨幣當局研究探討「南向通」的框架性方案。

金管局余偉文：完善兩地互聯互通

金管局發言人回應時指，債券通北向通啟動三年多，深受國際投資者歡迎。北向通的成功經驗，為開展南向通打下良好基礎，當局與內地當局討論南向通時，會充份考慮配合內地金融市場雙向開放，確保風險可控，以及支持香港債券市場發展，強化香港國際金融中心地位。

金管局總裁余偉文表示，拓展債券通南向通，將進一步完善兩地資本市場的互聯互通，便利內地投資者多元化資產配置，鞏固香港作為資本進出內地的門戶角色，為香港金融業帶來巨大機遇。

李小加：有信心「南向通」一樣成功

港交所 （00388） 行政總裁李小加指，債劵通「北向通」開通以來取得巨大成功，「南向通」會是下一步的自然延伸，形容「好事應成雙」，有信心將來的「南向通」也一定會像「北向通」一樣成功。

早前有傳媒報道，港交所旗下債券通公司申請註冊「新債易（EPrime）」商標，似是繼股票「披露易」後的債市訊息披露平台，擬為債券通南向鋪路。

相關文章：

【美元危機】李小加：美元暫無替代品　人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通

【債券通】港交所註冊「新債易」　擬為債券通「南向通」鋪路

編輯：袁諾曦

債券 香港金融管理局 香港交易及結算所有限公司 市場交易 中國人民銀行
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