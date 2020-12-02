【工展會】原定下周六開幕　廠商會：工展會因應疫情延期

廠商會今日（2日）宣布，因政府宣布所有公共娛樂場所須由今日起關閉14天，工展會屬表列的場地之一，故決定將原定於下周六（12日）起舉行的「第55屆工展會」延期。

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廠商會向300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉，並指因香港企業受新冠肺炎影響而面臨危機，會繼續向當局爭取合適的場地檔期，望在疫情緩和後能重新舉辦工展會。

若最終未能另覓日子補辦，廠商會將向展商退回八成參展費，所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將全數退回。

另外，廠商會又指，將推出「網上工展會」，盼能協助企業把握年尾消費旺季推廣商品，港人亦能留在家中抗疫之餘，仍能享有工展會的購物優惠，詳情有待公布。

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責任編輯：楊子瑩