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【工展會】原定下周六開幕　廠商會：工展會因應疫情延期

環球政經 18:32 2020/12/02

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廠商會今日（2日）宣布，因政府宣布所有公共娛樂場所須由今日起關閉14天，工展會屬表列的場地之一，故決定將原定於下周六（12日）起舉行的「第55屆工展會」延期。

【遙距投保】保監局：遙距銷售保險措施　延長至2021年3月31日【下一頁】

【旅遊氣泡】港府宣布星港旅遊氣泡啟動日期延期至明年【下一頁】

廠商會向300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉，並指因香港企業受新冠肺炎影響而面臨危機，會繼續向當局爭取合適的場地檔期，望在疫情緩和後能重新舉辦工展會。

若最終未能另覓日子補辦，廠商會將向展商退回八成參展費，所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將全數退回。

另外，廠商會又指，將推出「網上工展會」，盼能協助企業把握年尾消費旺季推廣商品，港人亦能留在家中抗疫之餘，仍能享有工展會的購物優惠，詳情有待公布。

 

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責任編輯：楊子瑩

 
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