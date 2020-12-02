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【BNO移民】英國200年歷史Debenhams百貨將結業　1.2萬名員工飯碗不保

商業 18:00 2020/12/02

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新冠肺炎疫情持續，全球零售業捱打。英國連鎖百貨公司Debenhams在聖誕節後，英國全線門市將會倒閉，料約12,000名員工受影響。

【限聚令收緊】工展會宣佈延期　廠商會：正另覓其他合適場地及檔期

綜合外電報道，Debenhams擁有240年歷史，合計124間門市。Debenhams百貨在12月2日的開始大規模的清倉促銷活動，且品牌將繼續尋找買家。若然交易未能成事，Debenhams這歷史悠久的百貨公司，將在今年聖誕節後，於明年1月1日全線結業。Debenhams自今年夏天已開始尋找買家，但是一直未有可行方案；分析亦認為該品牌的生存機會渺茫。 

日前同樣申請破產的Topshop母公司Arcadia，亦被視為與Debenhams結業有關。原因是，Arcadia是Debenhams百貨最重要的特許經營商，在其門市的生意額高達1億英磅。 

Debenhams百貨的倒閉反映英國百貨業的經營壓力。外電引述分析公司Retail Economics行政總裁Richard Lim認為疫情大流行加速Debenhams倒閉，但根本原因仍然是企業內部的問題。亦有分析師認為，Debenhams的倒閉將在英國大街上留下巨大的空白，甚至引發其他房地產問題。

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責任編輯：葉泳珊

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