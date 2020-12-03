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【小米股價】小米反彈逾2%　傳大增明年手機零部件訂單挑戰蘋果華為地位

股市 09:36 2020/12/03

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內媒引述知情人士指，小米作為華為和蘋果在中國智能手機市場的主要競爭對手之一，正大幅增加明年的零部件訂單數量。

內媒引述知情人士指，小米 （01810） 作為華為和蘋果（美：AAPL）在中國智能手機市場的主要競爭對手之一，正大幅增加明年的零部件訂單數量。據悉，作為全球第四大智能手機製造商，小米一直在與供應商洽談，預訂高達2.4億部手機的零部件。小米昨日急插後，今日反彈，升2.3%，報24.85元，成交額7.3億元。

小米昨日公布以配售新股及發行可換股債券集資311億元，午後復牌跌7%。

小米配股發CB集資合共311億元，詳情看【下一頁】

圖看第三季全球手機銷量及市場佔有率

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報道指，該數量不僅超過小米今年的產量，也超過了蘋果iPhone的平均年出貨量。此舉意味著小米已設定了在明年超越華為的目標。

有消息又指，小米向部分供應商透露有更高的目標，希望明年銷量高達3億台，冀其他競爭對手趕上之前擴大市場份額，故預訂更多零部件，避免供應鏈瓶頸和零部件短缺造成的生產中斷。惟晶片供應商高通（美：QCOM）及及聯發科均未能承諾如此龐大的訂單。

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編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 華為 小米 蘋果（Apple，美：AAPL） 香港股票

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