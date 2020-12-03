【小米股價】小米反彈逾2%　傳大增明年手機零部件訂單挑戰蘋果華為地位

▲ 內媒引述知情人士指，小米作為華為和蘋果在中國智能手機市場的主要競爭對手之一，正大幅增加明年的零部件訂單數量。

內媒引述知情人士指，小米 （01810） 作為華為和蘋果（美：AAPL）在中國智能手機市場的主要競爭對手之一，正大幅增加明年的零部件訂單數量。據悉，作為全球第四大智能手機製造商，小米一直在與供應商洽談，預訂高達2.4億部手機的零部件。小米昨日急插後，今日反彈，升2.3%，報24.85元，成交額7.3億元。

小米昨日公布以配售新股及發行可換股債券集資311億元，午後復牌跌7%。

小米配股發CB集資合共311億元，詳情看【下一頁】

圖看第三季全球手機銷量及市場佔有率

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

報道指，該數量不僅超過小米今年的產量，也超過了蘋果iPhone的平均年出貨量。此舉意味著小米已設定了在明年超越華為的目標。

有消息又指，小米向部分供應商透露有更高的目標，希望明年銷量高達3億台，冀其他競爭對手趕上之前擴大市場份額，故預訂更多零部件，避免供應鏈瓶頸和零部件短缺造成的生產中斷。惟晶片供應商高通（美：QCOM）及及聯發科均未能承諾如此龐大的訂單。

更多【科網狂潮】及【新經濟股】文章

相關文章：【美股焦點】高通推旗艦手機晶片Snapdragon 888 小米、中興等為首批合作夥伴

【小米股價】Gartner：小米取代蘋果 晉身全球手機銷量三甲

編輯：袁諾曦