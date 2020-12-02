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【中美關係】拜登對華政策現端倪　稱上台後不會立刻取消中國關稅

環球政經 19:07 2020/12/02

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美國大選結果逐漸塵埃落定，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）幾乎已經被認定是下任總統當選人，他的對華政策亦成為市場焦點。根據《紐約時報》周三（2日）報道，拜登表示，他上台之後會保留特朗普（Donald Trump）今年年初與中國簽訂的首階段貿易協議，亦不會立刻取消對華徵收的25%額外關稅。

【美國大選結果】拜登於兩搖擺州確認勝選　提名耶倫任財長【下一頁

拜登接受《紐約時報》訪問時亦表示，最佳的對華政策是先與盟友統一立場，這將是他上任後前幾周內的主要優先事項。同時他將對中美首階段貿易協議進行全面的評估，並與亞洲及歐洲等舊有傳統盟友進行磋商，而他的團隊將會針對中方盜取知識產權、強迫美國企業進行技術轉讓等行為而制訂相應政策。不過拜登亦強調，他上任後的最優先事項將是推出新一輪財政刺激方案，以解決美國國內問題。

根據中美兩國於今年1月15日簽訂的貿易協議，中方承諾將在2020至2021年兩年時間內，進口價值總額為2,000億美元的美國商品與服務，當中近500億為農產品，另還包括能源、製造業產品；同時美國維持對價值2,500億美元的中國商品徵收額外25%關稅。

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